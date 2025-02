Temu se ha convertido para muchos en una tienda en la que se puede encontrar de todo a un precio muy bajo, de ahí que esta aplicación haya tenido un auge exponencial con miles y miles de usuarios. Pero así como abundan los clientes también las historias de desencanto.

Y es que de manera frecuente se recomienda leer los términos y las descripciones de los productos que se quieren comprar y no dejarse llevar solo por lo que se en las imágenes promocionales para no llevarse sorpresas una vez lleguen.

Ese fue precisamente lo que le pasó a una mujer que a través de sus redes sociales se sumó a la tendencia “lo que pedí vs. Lo que me llegó” en el que se compara las diferencias entre la expectativa y la realidad de los pedidos que se hacen en línea.

“Estas cosas solo me pasan a mí”, se lee en la descripción del video que ya suma casi 10 millones de reproducciones y más de 415 mil likes, más de 14 mil comentarios. El clip fue posteado por la cuenta @soytefythen en TikTok que comparte recomendaciones de productos de belleza.

“Yo pedí una cartera en Temu y estoy loca por las sandías. Y dije wow, esta cartera está preciosa, las voy a pedir aunque me quepa un labial. Te voy a enseñar lo que me llegó y no se rían”, dijo la mujer en medio de risas.

Pese a que en la foto era visibles una supuesta cartera que imitaba un trozo de sandía, pues esto es simplemente una ilusión óptica de la que no se percató la mujer.

“Ni mi ex tuvo tanto descaro como Temu para enviarme esta cartera, de verdad que no”, remató tomando con humor este suceso.

Otra “pequeña” sorpresa

Este tipo de casos son muy comunes y a otra mujer le ocurrió algo similar y grabó la reacción de su hermano. Ella pidió una lavadora de 15 kilos, y sí era tal cual como lo decía, la confusión es que ese número es el peso total del electrodoméstico más no el peso que podía cargar en ropa.

Por la diferencia de lo que esperaba y lo que le llegó era abismal: una “minilavadora” con la que no se requería mayor esfuerzo para sostenerla en el aire por lo pequeño de su tamaño y lo ligera que resultó ser.

“Miren lo que le llegó. Mi hermana pidió una lavadora de 15 kilos en Temu y miren lo que le llegó”, se le escucha decir al hombre en medio de las risas de los presentes mientras sostenía el aparato en cuestión.

El video rápidamente se hizo viral y generó burlas en redes sociales: “Es para ropa interior”, “la lavadora de la que mide 1.50″, “le veo potencial”, “parece lavadora de juguete”, “por lo menos no llegó tamaño Barbie”.

Con esto queda claro porqué resulta importante revisar las características de los artículos antes de comprarlos para no llevarse una sorpresa como esta.