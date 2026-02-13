Recientemente Sony confirmó una nueva edición de State of Play, un evento que se llevó a cabo de forma digital y en el que el gigante de los videojuegos mostró toda su artillería en las que dio a conocer novedades, noticias y tráileres para los aficionados.

Esta edición se emitió este 12 de febrero en streaming en el canal de YouTube de PlayStation con una duración de poco más de una hora. En él se develaron algunos nuevos videojuegos y nuevas versiones de otros clásicos.

God of War

En State of Play se confirmó que la trilogía original de God of War se rehará. Este proyecto aún está en una fase muy temprana de desarrollo por ello pidieron paciencia, ya que “pasará un tiempo antes de que podamos compartir más información. En cuanto podamos publicar una actualización”.

Kena: Scars of Kosmora

Tras el lanzamiento de Kena: Bridge of Spirits, se tomaron un tiempo para definir qué querían crear a continuación. Los desarrolladores exploraron ideas que “capturaran la esencia de lo que hacía especial a Kena, aprovechando todo lo aprendido a lo largo del camino”.

Ahora, en Kena: Cicatrices de Kosmora, Kena es mayor y reconocida como Guía Espiritual. Con la esperanza de encontrar respuestas a la aflicción que ha padecido toda su vida, Kena viaja a la misteriosa isla de Kosmora. Hogar de culturas y regiones distintivas, Kosmora está llena de secretos enterrados de un pasado trágico.

Kena: Scars of Kosmora se lanzará en PlayStation 5 y PC este año aunque aún no hay fecha.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Los X-Men se reúnen de nuevo, sin embargo, debido a una batalla reciente, muchos de los miembros principales de los X-Men se han visto obligados a retirarse del frente. Con una fuerza de combate limitada, Storm, guiado por Charles Xavier, asume el liderazgo y forma un nuevo equipo, “Los X-Men Irrompibles”, para enfrentarse al peligro inminente.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls se lanzará el 6 de agosto de 2026 en PS5 y PC (para PS5 y PC se lanzarán el 7 de agosto de 2026 en Nueva Zelanda, Australia, Japón y Corea).

Los pedidos anticipados se abrirán el 19 de febrero de 2026 (arrancarán el 20 de febrero de 2026 en Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea, Singapur, Malasia, Taiwán y Hong Kong) en todos los minoristas participantes y podrás conseguir tu copia en PlayStation Store y tiendas de PC.

John Wick

Esta experiencia estará llena de adrenalina e integra perfectamente en el mundo de John Wick. Este juego se desarrolla en un período específico de la línea temporal de este personaje y contribuye a la extensa y rica historia de la franquicia.

“La historia se está creando en colaboración con nuestros guionistas, Chad Stahelski, y Lionsgate. Se trata de una narrativa de juego original que aborda un momento crucial en la vida de John Wick, con personajes conocidos e icónicos, así como nuevos y atractivos personajes creados específicamente para esta producción”, adelnató PlayStation.

Ghost of Yōtei Legends

Ghost of Yōtei Legends se lanzará con tres tipos de misiones: en Supervivencia se podrá formar equipo con hasta tres jugadores para derrotar a oleadas de enemigos cada vez más difíciles en uno de los cuatro mapas.

En Historia podrá formar equipo con otro jugador para afrontar una serie de 12 misiones. Tras completar cada conjunto de tres misiones de Historia, desbloqueará una Incursión, un asalto a gran escala para cuatro jugadores a una fortaleza perteneciente a un miembro de los Seis Yōtei. Cada Incursión culminará en una pelea contra un jefe final contra una versión gigante y sobrenatural de la Araña, el Oni, el Kitsune o la Serpiente.

Ghost of Yōtei Legends llegará el 10 de marzo (en algunos territorios, como Asia, Australia y Nueva Zelanda se lanzará el 11 de marzo).