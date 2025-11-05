Después de varios años de espera, WhatsApp ya está disponible de forma oficial para el Apple Watch, dejando atrás la etapa de pruebas y versiones limitadas.

Elon Musk presentó Grokipedia, su enciclopedia con inteligencia artificial

Científicos explican la verdad sobre 3I/ATLAS: ¿es una nave extraterrestre?

Abren convocatoria para estudiantes en competencia internacional TIC

La aplicación de mensajería más popular del mundo por fin aterriza en el reloj inteligente de Apple con herramientas que mejoran la experiencia de comunicación sin depender tanto del iPhone.

Para disfrutar de esta nueva versión, primero debe actualizar WhatsApp en su iPhone a la versión 25.32.77 desde la App Store.

X @iManuMX Ya está disponible WhatsApp para Apple Watch

Si no aparece automáticamente, puede buscar la app, abrir su ficha y tocar en “Actualizar”. Una vez instalada la versión más reciente, el Apple Watch detectará la app automáticamente.

En caso de que no ocurra, puede hacerlo de manera manual desde el iPhone: abra la app Watch, desplazase hasta el final y pulsa en “Instalar” junto al icono de WhatsApp.

Apple/Cortesía En caso de que no ocurra, puede hacerlo de manera manual desde el iPhone: abra la app Watch, desplazase hasta el final y pulsa en “Instalar” junto al icono de WhatsApp.

¿Qué funciones incluye WhatsApp en el Apple Watch?

La llegada de WhatsApp al Apple Watch supone un cambio importante, pues hora podrá iniciar conversaciones, ver sus chats recientes y responder directamente desde su muñeca.

X @jmatuk WhatsApp en Apple Watch

La interfaz, aunque adaptada al tamaño del reloj, mantiene el orden de los mensajes y ofrece varias opciones para responder, tiene teclado en pantalla con sugerencias rápidas, dictado por voz, ideal para respuestas rápidas y mensajes de voz, que ahora se pueden grabar y enviar directamente desde el reloj.

Esto representa una mejora notable, ya que antes solo era posible responder a mensajes entrantes, sin poder abrir chats o escribir nuevos.

OpenAI lanza un navegador que permite usar la inteligencia artificial de ChatGPT en la web

Por ahora, la aplicación no es completamente independiente. El Apple Watch debe estar conectado al iPhone mediante la misma red Wi-Fi, incluso si el reloj tiene conectividad LTE.