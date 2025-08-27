La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) advirtió sobre un nuevo método de ciberataque que amenaza a usuarios de dispositivos móviles en espacios públicos.
Se trata del ‘juice jacking’, un tipo de ataque que ocurre cuando los puertos USB instalados en lugares como aeropuertos, plazas comerciales o estaciones de transporte son manipulados por ciberdelincuentes.
A través de ellos, los criminales pueden instalar programas maliciosos en los teléfonos conectados o extraer información personal sin que la víctima lo note.
Es por eso, que la SSC emitió una serie de medidas para reducir el riesgo de ser víctima de esta práctica.
- Lleve su propio cargador y conéctelo siempre a una toma eléctrica en lugar de a un puerto USB público.
- Evite cables desconocidos o que no provengan de fuentes seguras.
- Use bloqueadores de datos USB, dispositivos que permiten cargar la batería sin transferencia de información.
- Configure su celular en modo carga únicamente cuando lo conectes a puertos extraños.
- Mantenga actualizado el software de tu dispositivo para cerrar posibles vulnerabilidades.
- Opte por baterías portátiles como alternativa a las estaciones de carga públicas.
- No use puntos de carga sospechosos o que muestren alteraciones físicas.
- Active el cifrado de datos en su móvil como medida de protección adicional.