La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) advirtió sobre un nuevo método de ciberataque que amenaza a usuarios de dispositivos móviles en espacios públicos.

‘El club del crimen de los jueves’: Helen Mirren, Pierce Brosnan y unos jubilados que resuelven asesinatos

Los hispanos que pondrán el acento en el Festival de Venecia

‘La huésped’: Netflix presenta el tráiler del thriller erótico protagonizado por Carmen Villalobos

Se trata del ‘juice jacking’, un tipo de ataque que ocurre cuando los puertos USB instalados en lugares como aeropuertos, plazas comerciales o estaciones de transporte son manipulados por ciberdelincuentes.

A través de ellos, los criminales pueden instalar programas maliciosos en los teléfonos conectados o extraer información personal sin que la víctima lo note.

Pexels A través de ellos, los criminales pueden instalar programas maliciosos en los teléfonos conectados o extraer información personal sin que la víctima lo note.

Es por eso, que la SSC emitió una serie de medidas para reducir el riesgo de ser víctima de esta práctica.