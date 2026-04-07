Un cargamento de cigarrillos, licores y cervezas que había sido incautado por la gobernación de Sucre y la Policía Nacional en los operativos que realizan a diario en el departamento para contrarrestar el contrabando fue destruido en las últimas horas.

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Con apoyo de la empresa Interaseo, que presta sus servicios de recolección de desechos en Sucre, la gobernación a través de la subsecretaría tributaria de la Secretaría de Hacienda llevó a cabo el proceso de destrucción de más de 250 mil productos distribuidos así: 198.167 unidades de cerveza, 47.021 cajetillas de cigarrillos y 11.500 unidades de botellas de licor, todo avaluado en más de 670 millones de pesos y correspondientes a incautaciones realizadas en las vigencias 2023, 2024 y 2025.

Cortesía Gobernación de Sucre

Interaseo destacó el compromiso con la gestión ambiental responsable, asegurando que la destrucción de estos productos se realizara bajo estrictos protocolos técnicos, sanitarios y ambientales, evitando impactos negativos en el entorno y contribuyendo a la protección de la salud de la comunidad.

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Yalenis Santiz Palencia, subsecretaria tributaria de Sucre, señaló que “la destrucción de estos productos se efectúa una vez se cumple el tiempo establecido dentro del proceso administrativo sancionatorio en contra de los infractores de las rentas departamentales, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1762 de 2015 (Ley Anticontrabando) y el Estatuto de Rentas Departamental”.