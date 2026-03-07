Así como la Presidencia de la República designó a un funcionario de su gobierno para acompañar el proceso electoral en el departamento de Sucre, la dirección de la Policía Nacional también lo hizo.

En tal sentido, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía, envió a tierras sucreñas al director de la Dirección de Inteligencia Policial, brigadier general Ricardo Sánchez Silvestre.

Es uno de los oficiales más destacados en la institución, viene de ser el director de antinarcóticos y lo más importante es que conoce muy bien el departamento de Sucre, debido a que cuando era coronel comandó la Policía en esta sección del país.

Desde la tarde del viernes el brigadier general Sánchez Silvestre se encuentra en Sucre y ya tuvo la oportunidad de reunirse con las autoridades locales para analizar el dispositivo de seguridad que ya está en marcha en los 26 municipios.

Para este ejercicio democrático, 1.100 uniformados están comprometidos de manera exclusiva con el servicio electoral, cubriendo los 276 puestos de votación bajo responsabilidad de la institución, de los cuales 77 se encuentran ubicados en zonas urbanas y 199 en áreas rurales.

Dentro del dispositivo cuentan además con el apoyo de uniformados que llegaron desde el nivel central a fortalecer las labores de vigilancia, acompañamiento y control durante el desarrollo de la jornada electoral en el departamento de Sucre.

De igual forma están desplegadas todas las capacidades del Modelo del Servicio de Policía Enfocado a las Personas y los Territorios, junto con las diferentes especialidades policiales, con el fin de garantizar la seguridad en cada rincón del departamento.

Así mismo, están dispuestos 30 investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), que estarán articulados con la Fiscalía General de la Nación para atender de manera oportuna las denuncias relacionadas con delitos electorales, garantizando una respuesta inmediata frente a cualquier conducta que pueda afectar la transparencia del proceso democrático.