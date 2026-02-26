A disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de porte y tráfico de estupefacientes fue dejada por personal de la Policía Nacional la ciudadana Ucaris Valverde Anaya, de 44 años.

Le puede interesar: Con operativos conjuntos la fuerza pública recorre Calamar para fortalecer la seguridad

La mujer fue detenida en desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro efectuada en el barrio Bellavista, zona sur de la ciudad de Sincelejo, y le hallaron 2.760 dosis de cocaína, con un peso aproximado de 2.780 gramos, avaluados en más de 27 millones de pesos.

En el inmueble hallaron además bolsas plásticas utilizadas para la dosificación de la sustancia, una gramera digital, un equipo terminal móvil y otros elementos empleados para el fraccionamiento y comercialización del estupefaciente.

Vea aquí: Capturaron en Magangué, Bolívar, a cinco presuntos miembros del Clan del Golfo

La Policía de Sucre destacó este golpe al microtráfico.