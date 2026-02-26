En desarrollo de una operación conjunta entre Armada, Policía y Ejército Nacional fueron capturados en el puerto fluvial de Magangué, Bolívar, cinco señalados integrantes del Clan del Golfo.

Los aprehendidos, todos hombres, son señalados de hacer parte de una comisión financiera asociada a la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, bajo el control delictivo de alias Padrino, cabecilla de zona, y responsable de controlar el flujo de dinero producto de las rentas ilegales en este sector del Caribe colombiano.

El operativo que permitió desarticular esta estructura se llevó a cabo en el sector conocido como El Retiro, y en desarrollo de este les incautaron seis pistolas, más de 200 municiones de diferentes calibres, 12 proveedores, tres celulares, un motor fuera de borda, una embarcación y material alusivo al Clan del Golfo.

Las autoridades, entre ellas la Armada de Colombia, a través de la Brigada de Infantería de Marina No.1, anunció que continuará desarrollando operaciones ofensivas y sostenidas con el objetivo de neutralizar el accionar de los grupos criminales que intentan hacer presencia en la región y proteger la seguridad de las comunidades en el Caribe colombiano. A su vez, invita a la comunidad a denunciar ante las autoridades competentes cualquier actividad ilegal que ponga en riesgo la tranquilidad de la población.