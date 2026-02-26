Las calles de los barrios Lomita Arena, Sleep y Paraíso, en el municipio de Calamar, se llenaron de miembros de la Policía y la Armada Nacional que realizan operativos conjuntos con la finalidad de fortalecer la seguridad.

Con conversaciones en las puertas de las casas, policías e infantes de marina llevan un mensaje claro: la seguridad se construye junto a la comunidad.

En medio del recorrido, los uniformados dialogaron con comerciantes, madres de familia y residentes, escuchando de primera mano sus inquietudes y reforzando la presencia institucional que va a permanecer en aras de prevenir hechos delictivos y fortalecer la convivencia ciudadana.

El intendente jefe Jesús Fernando Arrautt Ramírez, comandante de la estación de Policía de Calamar, destacó la importancia de mantener un contacto cercano con la comunidad para consolidar entornos seguros.

“Nos sentimos más tranquilos viendo a la Policía y a la Infantería recorriendo las calles y escuchando a la gente. Eso nos da confianza y demuestra que sí están pendientes de la seguridad del barrio”, aseveró una líder comunitaria.

Por su parte el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento Policía Bolívar, sostuvo que siguen desplegando todas las capacidades institucionales en los municipios del departamento de Bolívar, fortaleciendo el trabajo articulado con las Fuerzas Militares y la comunidad para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana.