Álvaro Martínez Morelo y Jesús Suárez, ambos residentes en el municipio de Sampués, Sucre, fallecieron en un accidente de tránsito registrado en la vía que une a los corregimientos Ceja del Mango (El Roble) y San Luis (Sampués).

Las dos víctimas mortales se transportaban en una motocicleta NKD 125 de color negro que fue impactada de forma violenta por la parte trasera por una camioneta.

El evento vial, de acuerdo con el reporte de la ciudadanía, y ratificado por las autoridades, ocurrió la tarde del miércoles 28 de enero.

Una de las versiones de este hecho da cuenta que a la camioneta se le estalló una de las llantas, lo que hizo que su conductor perdiera el control de la misma, invadiera el carril contrario y en razón a ello se produjo la colisión con la motocicleta que dejó tendido sobre el asfalto a uno de los ocupantes, mientras que el otro salió expulsado y terminó a un costado de la vía, en medio de la maleza. El deceso de ambos se produjo de manera inmediata.