Los moradores del barrio Las Margaritas y sectores aledaños a este en la ciudad de Sincelejo disfrutan desde el fin de semana de encuentros y recreación en el parque principal que les fue construido.

Lea: En Sincelejo entró a regir el plan piloto de Diálogos Ciudadanos que vincula al sector comercio

En el espacio en el que otrora solo había una cancha de arena, ahora fue construida una cancha múltiple con gradas y cerramiento, además de ciclorruta, zona de juegos infantiles y biosaludables, andenes peatonales perimetrales, senderos internos, áreas verdes, mobiliario urbano y un sistema de desagüe para aguas pluviales.

Gobernación de Sucre

Y algo muy importante que tiene este parque es la construcción de los kioscos para los emprendedores en la zona de cafetería, pues este barrio se destaca por la venta masiva de fritos y de otros nuevos productos que dinamizan la economía en esta zona de Sincelejo.

Todo el proyecto que ejecutó la gobernación de Sucre a través de su Instituto de Deportes tiene un enfoque sostenible, garantizando la conservación de la arborización existente y el cuidado del medioambiente.

Lea: Un docente de la Mojana está entre los 50 finalistas del Global Teacher Prize

Gobernación de Sucre

En este, que se consolida como uno de los parques más modernos de Sincelejo, como un espacio para el encuentro, la familia y el emprendimiento, fueron invertidos $4.586.594.133, y beneficiará a más de 19 mil personas.

“Dicen que el amor se demuestra con hechos y acciones, por eso le entregamos a la ciudad de Sincelejo el parque más hermoso y más completo de todos. Este es un espacio para la familia, para los niños, para el deporte, para el emprendimiento y para el orgullo de ciudad”, indicó la mandataria de los sucreños durante el acto inaugural en el que hubo una gran fiesta al son de la música de banda, un partido de fútbol y hasta la entrega de sillas de ruedas a un grupo de ciudadanos que las necesitan.