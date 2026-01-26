El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, puso en marcha desde el fin de semana un plan piloto de Diálogos Ciudadanos que vincula al sector comercio de la ciudad y que cuenta con el acompañamiento de la fuerza pública.

El objetivo del plan que se denomina Comercio24/7 y se articula con Diálogos Ciudadanos, “le permitirá a los establecimientos comerciales participantes extender sus horarios de funcionamiento y, al mismo tiempo, convertirse en espacios de diálogo directo con la comunidad”.

El lanzamiento se llevó a cabo en dos de los restaurantes más tradicionales de la ciudad y contó con la presencia de unidades de la Policía de vigilancia y Gaula.

Alcaldía de Sincelejo

“A través de este piloto buscamos fortalecer la economía del sector comercial, garantizando condiciones de seguridad mediante el acompañamiento permanente de la fuerza pública y el respaldo de las cámaras comunitarias, como medidas de prevención y control para evitar la comisión de cualquier delito”, informó el mandatario de los sincelejanos.

Agregó que el plan contempla la participación de al menos 10 establecimientos comerciales de la ciudad en los que desarrollarán jornadas de Diálogos Ciudadanos con una asistencia mínima de 100 personas, promoviendo la escucha activa, la construcción conjunta de soluciones y la cercanía entre la institucionalidad y la comunidad.