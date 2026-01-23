Mercancía de contrabando representada en 14 mil 400 unidades de cervezas de dos marcas y de diferentes tamaños y que está avaluada en 14 millones 153 mil 600 pesos, fue incautada en un operativo en las vías de Sucre.

El hallazgo, de acuerdo con un reporte oficial, se produjo en un puesto de control ubicado en el kilómetro 25 de la vía Sincelejo-Calamar, a la altura del municipio sucreño de Ovejas.

La mercancía era transportada en horas de la noche en un camión que presta sus servicios como transporte público y que fue interceptado por las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en Sucre en cumplimiento de los operativos continuos de registro y control.

Cortesía gobernación de Sucre

Para este caso, los uniformados contaron con el acompañamiento del personal que integra el Grupo Operativo Anticontrabando de la Gobernación de Sucre y la Armada Nacional.

Sobre este primer golpe al contrabando de cervezas en Sucre, la subsecretaria Tributaria, Yalenis Santiz Palencia, fue enfática en que en este año las acciones contra el contrabando no se detendrán y continuarán realizando una ardua labor en conjunto con aliados estratégicos con miras a frenar este flagelo que golpea fuertemente las finanzas del departamento.