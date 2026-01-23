Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

En medio de la música interpretada por la banda Adolfo Mejía y con una infraestructura renovada, la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, llegó a la Institución Educativa Antonia Santos del municipio de Sincé, para darle la bienvenida a los estudiantes al año académico 2026.

Leer más: Por ‘carrusel de diplomas’, el ministro de Educación anuncia que la Fundación Universitaria San José enfrentará pliego de cargos

A su vez la mandataria entregó oficialmente los trabajos realizados por su gobierno en el colegio donde recibió parte de su formación, al tiempo que se comprometió a seguir realizando, desde la administración a su cargo, más obras como estas en beneficio de niños, niñas y jóvenes en aras que tengan más oportunidades en la educación que es el motor del desarrollo del departamento.

En Sincelejo iniciaron las clases en medio de las Festividades Enerinas

Padres de familia, docentes y estudiantes le agradecieron a la gobernadora las obras realizadas en la sede principal de la Institución Educativa Antonia Santos.

“Estas obras que recibimos brindan bienestar para los estudiantes y mejoran las condiciones laborales de nuestros docentes y se verán reflejadas en la calidad educativa. Es un orgullo que nuestra gobernadora hubiera pasado por nuestra institución, algo que nos inspira para seguir trabajando y formando líderes como ella”, afirmó Rodolfo Sierra Merlano, rector del Antonia Santos.

Las obras fueron realizadas por el Consorcio Interaulas por Sucre SCCA-001-2024, y tuvieron una inversión cercana a los 5.325 millones de pesos.

Ver también: Cámara captó el ataque a bala en tienda del barrio La Esmeralda: video es clave en el proceso contra capturados por la muerte de un menor de 12 años

Las obras ejecutadas consistieron en la construcción de cerramiento perimetral en malla eslabonada; construcción de aula múltiple con baños; construcción de senderos peatonales; reemplazo de láminas de eternit y mantenimiento en los salones de clases; adecuación de aulas de clase con pintura nueva, cielo raso, puertas, ventanas corredizas, abanicos, aires acondicionados nuevos, para sala de informática y aula múltiple al igual que cambio de pisos en varios salones; instalación de tableros acrílicos en algunos salones; reemplazo de la red eléctrica del colegio, incluyendo cambios de tomacorrientes, interruptores, luminarias en todos los salones, luminarias externas en sitios estratégicos e instalación de tableros eléctricos nuevos; instalación de sistemas de protección contra rayos en sitios estratégicos del colegio; instalación de un nuevo transformador eléctrico exclusivo para el colegio, así como mantenimiento de un segundo transformador existente, instalación de planta eléctrica nueva y de barandas metálicas en rampas.

Le sugerimos: Obras complementarias de Gran Vía, en vilo por falta de recursos

Además dotaron de sillas interlocutoras y ergonómicas y mesas de trabajo para el aula múltiple.

Gobernación de SucreNuevas instalaciones en la I.E Antonia Santos, de Sincé.