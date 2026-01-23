En medio de la música interpretada por la banda Adolfo Mejía y con una infraestructura renovada, la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, llegó a la Institución Educativa Antonia Santos del municipio de Sincé, para darle la bienvenida a los estudiantes al año académico 2026.

Leer más: Por ‘carrusel de diplomas’, el ministro de Educación anuncia que la Fundación Universitaria San José enfrentará pliego de cargos

A su vez la mandataria entregó oficialmente los trabajos realizados por su gobierno en el colegio donde recibió parte de su formación, al tiempo que se comprometió a seguir realizando, desde la administración a su cargo, más obras como estas en beneficio de niños, niñas y jóvenes en aras que tengan más oportunidades en la educación que es el motor del desarrollo del departamento.

Padres de familia, docentes y estudiantes le agradecieron a la gobernadora las obras realizadas en la sede principal de la Institución Educativa Antonia Santos.

“Estas obras que recibimos brindan bienestar para los estudiantes y mejoran las condiciones laborales de nuestros docentes y se verán reflejadas en la calidad educativa. Es un orgullo que nuestra gobernadora hubiera pasado por nuestra institución, algo que nos inspira para seguir trabajando y formando líderes como ella”, afirmó Rodolfo Sierra Merlano, rector del Antonia Santos.

Las obras fueron realizadas por el Consorcio Interaulas por Sucre SCCA-001-2024, y tuvieron una inversión cercana a los 5.325 millones de pesos.

Ver también: Cámara captó el ataque a bala en tienda del barrio La Esmeralda: video es clave en el proceso contra capturados por la muerte de un menor de 12 años

Las obras ejecutadas consistieron en la construcción de cerramiento perimetral en malla eslabonada; construcción de aula múltiple con baños; construcción de senderos peatonales; reemplazo de láminas de eternit y mantenimiento en los salones de clases; adecuación de aulas de clase con pintura nueva, cielo raso, puertas, ventanas corredizas, abanicos, aires acondicionados nuevos, para sala de informática y aula múltiple al igual que cambio de pisos en varios salones; instalación de tableros acrílicos en algunos salones; reemplazo de la red eléctrica del colegio, incluyendo cambios de tomacorrientes, interruptores, luminarias en todos los salones, luminarias externas en sitios estratégicos e instalación de tableros eléctricos nuevos; instalación de sistemas de protección contra rayos en sitios estratégicos del colegio; instalación de un nuevo transformador eléctrico exclusivo para el colegio, así como mantenimiento de un segundo transformador existente, instalación de planta eléctrica nueva y de barandas metálicas en rampas.

Le sugerimos: Obras complementarias de Gran Vía, en vilo por falta de recursos

Además dotaron de sillas interlocutoras y ergonómicas y mesas de trabajo para el aula múltiple.