Con una eucaristía en la Catedral San Francisco de Asís la alcaldía municipal de Sincelejo recordó este martes a las víctimas de la tragedia del 20 de Enero de 1.980 cuando un sector de los palcos de las corralejas, que eran de tres pisos, se cayó.

El número de víctimas fatales y de heridos es incierto, pues ante la magnitud del hecho registrado hace 46 años muchas personas fueron trasladadas a departamentos vecinos.

El alcalde Yahir Acuña Cardales, que asistió a la misa que presidió el sacerdote Ismael Nova, de la Arquidiócesis de Cartagena, sostuvo que este acontecimiento hace parte de la memoria histórica del municipio que no se puede olvidar y por eso tuvo desde su gobierno la iniciativa de honrar la memoria de quienes en aquel 20 de Enero perdieron sus vidas.

Cortesía | EL HERALDO

“Este es un día que nos recuerda que en medio de la tragedia siempre será posible resurgir, salir adelante, por eso en cada 20 de Enero debemos recordar a esas personas que fallecieron”.

A la eucaristía también asistió la primera dama del municipio, Sofía Méndez de Acuña, las autoridades de Policía, los directivos de la Corporación de las Fiestas 20 de Enero, los empleados de la administración municipal y las candidatas del Reinado 20 de Enero, la reina actual de las festividades Elisa Díaz Berrío y la reina infantil María Juliana Martínez. Estas dos últimas al final de la celebración religiosa bailaron fandango al son de las notas que interpretaron los niños que integran el Conservatorio de Música de Sincelejo.

De otra parte, el mandatario entregó un balance, parcial, pero muy positivo de lo que han sido las Festividades del 20 de Enero que iniciaron el día 8 y que terminan el 25.

Sostuvo que los eventos desarrollados en la primera fase de las fiestas tuvieron una masiva participación, aunque reconoció que habrá situaciones que mejorar. Prometió que al final de las fiestas entregará un balance de estas.