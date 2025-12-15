Con la finalidad de que las fiestas decembrinas sean seguras en las vías, la gobernación de Sucre a través de la Secretaría de Tránsito y Movilidad, y en colaboración con la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, viene adelantando controles en las vías del departamento de Sucre.

Los planes del programa “Navidad a lo bien” que lanzó la gobernadora Lucy García Montes incluyen la concientización sobre seguridad vial, la importancia de conducir a una velocidad moderada, evitar la conducción bajo los efectos del alcohol, utilizar los implementos de seguridad y mantener el vehículo en óptimas condiciones.

Emma Paredes, secretaria de Tránsito Departamental de Sucre, sostuvo que es “importante recordar que la seguridad vial es un compromiso compartido. La responsabilidad recae en cada uno de nosotros como actores viales, para asegurar que nuestras vías sean seguras. En este diciembre esperamos que todos lleguen a casa para disfrutar de estas navidades con sus seres queridos”.

Las buenas prácticas en la vía son premiadas con bonos de gasolina.