Con la entrega de bastones (de 1 hasta 4 puntos), bastones para invidentes, caminadores, muletas, sillas de ruedas neurológicas y silla de ruedas de brazos abatibles, la Alcaldía de San Onofre, Sucre, conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La alcaldesa Marta Cantillo Martínez y su equipo de gobierno lideraron la labor de entrega, en medio de un acto cargado de muchas emociones y en especial del agradecimiento de los beneficiados y sus familiares.

“Rendimos homenaje y valoramos a nuestras personas con discapacidad, a sus familias, a sus cuidadores y a toda la comunidad que día a día construye inclusión. En San Onofre la dignidad no tiene condición, y la igualdad no es una meta lejana, es un compromiso diario”, manifestó la alcaldesa.

Reiteró que “en este gobierno el trabajo por fortalecer el tejido social es incansable y se ha llevado calidad de vida a la población con discapacidad”.

Los beneficiados con estas ayudas son niños y adultos procedentes tanto de la zona rural como urbana de Pajonal, Aguacate, Berrugas, Pueblito, Sabanas de Mucacal, Palo Alto, Aguas Negras, San Antonio, Labarcé, Las Huertas, Plan Parejo, Buenos Aires, El Bongo y Las Brisas, entre otros.

“Este gobierno seguirá invirtiendo en salud, educación, accesibilidad y empleo, porque la inclusión no es un acto de caridad, es un derecho que defendemos con el corazón”, dijo la alcaldesa Marta Cantillo.