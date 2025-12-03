El reconocido líder social de la Mojana y defensor de Derechos Humanos, Rodrigo García Berrío, se encadenó este miércoles 3 de diciembre en la sede de Sanidad del Departamento de Policía Sucre, situada en la Avenida Argelia, de la ciudad de Sincelejo, para exigir una mejor prestación de servicios de salud para él y los demás usuarios en este departamento.

García Berrío, que se pensionó precisamente en Sanidad tras haber prestado más de 20 años de servicios como odontólogo, ahora afronta una situación difícil que atenta contra su salud porque no le suministran los medicamentos y las atenciones por oncología de manera oportuna.

Su caso no es el único, todos los usuarios de Sanidad de la Policía en Sucre, tanto activos como pensionados, se quejan de la mala prestación de servicios de salud que les prestan y que ha empeorado en este 2025.

Denuncian que entre enero y octubre no hubo contratación con médicos especialistas, pero cuando la hicieron, “con un contrato por 9 mil millones de pesos, solo demoró 20 días. En ese tiempo eso se acabó, según Sanidad. Entonces alzamos nuestra voz porque no vamos a permitir malos manejos de dineros a costas de nuestras vidas porque la mala prestación de servicios de salud que nos ofrecen es un atentado contra la vida”, dijo uno de los pensionados que lidera una veeduría.

El encadenamiento del pensionado Rodrigo García Berrío derivó la realización de una mesa de trabajo en la sede del Comando de la Policía de Sucre, donde aún, a esta hora de la noche, permanecen reunidos.