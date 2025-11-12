El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, destacó este miércoles 12 de noviembre los resultados obtenidos con el trabajo interinstitucional liderado por la Policía Nacional y la Armada de Colombia, en pro de seguir consolidando la seguridad en la capital sucreña y el departamento.

Su pronunciamiento se produjo en desarrollo de una rueda de prensa que se registró en las instalaciones del Comando de la Policía de Sucre luego de que la Fuerza Pública diera conocer unos resultados operacionales en contra de la delincuencia organizada.

Además recordó que en Sincelejo, a la fecha, se registra una reducción del homicidio cercana al 20 % con respecto a las cifras del año 2024.

El mandatario agradeció además el esfuerzo de la gobernación de Sucre para dotar a la fuerza pública, así como resaltó la gestión que hizo ante el nivel central, el coronel Aimer Fredy Alonso Triana, comandante de la Policía de Sucre, para que los cuadrantes de la ciudad tengan nuevas motocicletas.

“De la mano de Dios y con el respaldo popular vamos a seguir dando resultados, para continuar sacando adelante a Sucre y especialmente a Sincelejo, como los territorios más seguros de Colombia. Este no es un tema de Yahir Acuña, es un tema de toda la sociedad, de la mano de la fuerza pública”, indicó el mandatario, al tiempo que instó a la ciudadanía a aportar información de relevancia para seguir mejorando la seguridad por el bien de todos.

Los golpes más recientes a las estructuras criminales en Sucre y Sincelejo representan afectaciones equivalentes a más de $ 1.500 millones en bienes y en más de $ 100 millones adicionales por las ventas de estupefacientes, entre ellos las detenciones de alias Paisa, que salía y entraba del centro penitenciario; alias Tin, por homicidio agravado en grado de tentativa, vinculado a un atentado en Corozal; alias Salvador, por concierto para delinquir, extorsiones y lesiones personales; incautación en Sampués de 250 dosis de cocaína y 180 de marihuana, y capturada una persona presuntamente del Clan del Golfo.

Mientras que en Sincelejo fue capturado alias Brayan Galindo, por tráfico fabricación o porte de estupefaciente, hermano de alias Charry, que es señalado de ser dinamizador del expendio en el barrio Carrizal; en Toluviejo fue incautada un arma y capturado un hombre de 46 años que presuntamente iba a cometer un fleteo a una persona que salió de Sincelejo con dinero; en Sincelejo fue capturada una persona por hurto a residencias; capturaron a alias El Chivo por los delitos de homicidio y lesiones personales permanentes, por un hecho ocurrido el 23 de junio de 2025, en el sector Cruz de Mayo, en Sincelejo, donde resultaron un joven herido y otro fallecido, en medio de una riña.

También fueron incautados 12 mil 500 gramos de estupefacientes (marihuana con valor estimado de $ 80 millones), hallados en un vehículo de encomiendas cuando transitaba por el barrio Majagual, en Sincelejo y a su vez extinguieron el dominio de seis bienes inmuebles.