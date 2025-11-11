El ingreso y la salida a la subregión Golfo de Morrosquillo en el departamento de Sucre, en especial desde el municipio de Toluviejo, está bloqueado desde las primeras horas de la mañana de este martes 11 de noviembre en varios puntos.

Las comunidades que habitan este municipio, donde la empresa Argos tiene su sede de producción en Colombia, mantienen bloqueado el paso cerca del Peaje La Esperanza, en la vía Toluviejo-San Onofre y en la rotonda El Pueblito-Chicho-San Onofre, además de las entradas hacia los municipios de Palmito y Colosó y en las zonas rurales.

Los motivos de este denominado Paro Regional 11N son el mal estado de la Transversal del Caribe, es decir, la vía Toluviejo-San Onofre que es una de las que une al departamento de Sucre con el de Bolívar; además del mal estado de la vía Toluviejo-La Siria; la no existencia en estos momentos de la licencia de funcionamiento del relleno sanitario, lo que tiene convierte a Toluviejo en un botadero de basura a cielo abierto.

También exigen tarifa diferencial en el Peaje La Esperanza y el desmonte de las cámaras de fotomultas en la vía Toluviejo-Tolú que les instaló la gobernación de Sucre.

Con ocasión de este gran paro indefinido también han sido suspendidas las labores académicas, pues los docentes que van desde otras zonas no pudieron ingresar a Toluviejo.

Están a la espera de que unas comisiones de los gobiernos nacional y departamental lleguen a la zona para solucionar las problemáticas.