Con ocasión de las recientes emergencias por inundaciones registradas en los barrios 11 de Noviembre, Navidad y San Carlos, en el municipio de Corozal, la Gobernación de Sucre, a través de la Secretaría de Infraestructura Departamental y la Oficina de Gestión del Riesgo, adelantó labores de limpieza y ampliación del cauce del arroyo que atraviesa estos sectores.

Leer también: Plaza de Majagual, en Sincelejo, fue cerrada temporalmente por obras de intervención

Con una excavadora hidráulica sobre oruga realizan los trabajos de limpieza, ampliación del cauce y estabilización del talud del arroyo que se extienden por 300 metros lineales, con una profundidad promedio entre 2 y 2,5 metros, y una ampliación del cauce cercana a los 4 metros.

Estas intervenciones permitirán mejorar el flujo del agua y reducir el riesgo de nuevas inundaciones en los sectores antes mencionados.

Además intervendrán el arroyo El Floral, otro afluente que afecta a comunidades corozaleras.

Importante: Voraz incendio consumió un estadero en San Marcos, Sucre

La ciudadanía que se ha visto afectada por las inundaciones solicitó dichas intervenciones.