Pobladores del corregimiento Sabanas de Mucacal en el municipio de San Onofre, al norte del departamento de Sucre, mantienen bloqueada la vía que une a este departamento con el de Bolívar a través de la llamada Transversal del Caribe.

Leer también: Investigan las causas del accidente de una avioneta en el Aeropuerto de Corozal, Sucre

La protesta, que inició desde las primeras horas de la mañana de este miércoles 5 de noviembre, se debe al mal estado que presentan las vías de acceso a esa zona.

El pasado viernes 31 de octubre ya habían realizado un paro similar y tras acuerdos con la alcaldía municipal levantaron la protesta, pero este miércoles la retomaron aduciendo incumplimientos por parte de la administración local.

Sin embargo, el secretario de gobierno Juan Carlos Herazo, desmintió las aseveraciones de algunos pobladores sobre incumplimientos dado que “desde el sábado iniciaron las obras de arreglo de vías con materiales y pajarita. No se trabajó ni domingo ni lunes festivo, y tampoco se pudo ayer porque no se tenía el operador de la pajarita, pero hoy miércoles temprano salió a trabajar y la comunidad se lo impidió. Incluso él durmió la noche del martes en el corregimiento para reanudar hoy los trabajos bien temprano y no se lo han permitido, como tampoco al operador del vibrocompactador, entonces no es cierto que les estemos incumpliendo”.

Importante: Ofrecen hasta $100 millones de recompensa por ubicación de criminales en Sincelejo

La situación, que se ha vuelto una costumbre entre algunos habitantes de San Onofre, perjudica en un alto porcentaje al transporte de carga pesada que transita por esa zona, al igual que al turista de playa, brisa y mar que quiere llegar tanto a San Onofre como a Cartagena.