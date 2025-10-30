En el municipio de Majagual, jurisdicción de la Mojana sucreña, despegó la construcción de un hospital.

Las autoridades, en cabeza de la gobernadora Lucy García Montes, lideraron el inicio de la obra con la instalación de la primera piedra.

En este proyecto serán invertidos 24.699 millones de pesos, aportes del Fondo de Adaptación, Ministerio de Salud, gobernación de Sucre, alcaldía de Majagual y ESE Centro de Salud de Majagual.

El nuevo hospital contará con servicios de urgencias, consulta externa, obstetricia, cirugía ambulatoria, laboratorio clínico, rehabilitación y farmacia, entre otros. Tendrá un diseño bioclimático y elevado que permitirá resistir las inundaciones que siempre han golpeado esta zona y eso a su vez garantizará la continuidad en la atención durante la época de las emergencias.

“Este hospital es el resultado de muchos años de trabajo y del compromiso de muchas personas. Este logro es del pueblo mojanero. Le agradezco al Fondo de Adaptación y a su directora, Katherine Rojas, por su compromiso con la región”, afirmó la gobernadora durante el acto de colocación de la primera piedra de una obra que será ejecutada en 18 meses, es decir, que debe estar lista al terminar el primer trimestre del año 2027.