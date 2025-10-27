En desarrollo de acciones operativas realizadas de manera simultánea por personal de la Policía Nacional del departamento de Sucre en los municipios de Sincé, Galeras, Buenavista, San Pedro, Corozal, Morroa y San Marcos, y en la ciudad de Bogotá, fueron aprehendidos 17 hombres señalados de tener nexos con el Clan del Golfo.

De los primeros 8 capturados en la subregión Sabana la institución policial señala que son integrantes de la subestructura Manuel José Gaitán del Clan del Golfo y están vinculados a homicidios y hechos violentos en Sucre, por lo que la Fiscalía les imputó cargos por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio.

Cortesía Policía Sucre

Están vinculados con al menos 10 homicidios y 3 tentativas de homicidio ocurridos entre el 2024 y este 2025, incluyendo las lesiones ocasionadas a un Infante de Marina el pasado 3 de mayo de 2025, y tienen anotaciones judiciales por diversos delitos.

Están identificados como Ángel de Jesús Gómez Ascencio, alias ‘Chucho’ o ‘Carro’, de 27 años, sicario de la organización; Fidel Segundo Ruiz Meléndez, alias ‘DVD’, de 35 años, es observador criminal; Miguel de Jesús Herrera Pineda, alias ‘Silva’, de 32 años, se encarga de recopilar información sobre potenciales víctimas y brindar apoyo a las acciones violentas de la organización; Rodrigo Vega Contreras, alias ‘León’, de 67 años, informante local, vigilando el ingreso y salida de uniformados en esa zona; Víctor Manuel Guerrero Saco, alias ‘San’, de 47 años, sería enlace permanente del grupo, encargado de reportar movimientos de la Fuerza Pública; Carmelo Gregorio Rodríguez Navarro, alias ‘Lobo Sabanero’, de 50 años, brinda apoyo logístico a la estructura facilitando la movilidad de sus integrantes y el suministro de recursos; Álex Hernández Silva, alias ‘Troyano’, de 47 años, coordinar acciones de observación y seguimiento, y Juan Manuel Caldera Palacio, alias ‘Adonay’, de 36 años, informante en corredores rurales.

Cortesía Policía Sucre

Además, le imputaron nuevos cargos a los alias ‘Picapiedra’ y ‘Pantera’. Este último sería el presunto autor material del atentado contra un Infante de Marina en Sincelejo el 3 de mayo del 2025, y ‘Picapiedra’ presunto autor material del doble homicidio en Buenavista el día 17 de mayo del 2025.

De otra parte, en la vereda El Yeso, jurisdicción del municipio de Morroa, fueron capturados Yesid David Tejada de 20 años, y Armando José López Álvarez, de 36, procesados por homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Habrían cometido un crimen en Ciudadela Universitaria de Sincelejo el viernes 24 de octubre de 2025.

Cortesía Policía Sucre

En la zona urbana de San Marcos fue aprehendido Carlos David Clemente Zabaleta, alias ‘Tachuela’, de la subestructura Uldar Cardona Rueda, por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión, pero a su vez es sicario.

En esta misma población del San Jorge sucreño fue capturado Yonis Abel de Jesús Ahumada Castañeda, de la subestructura Uldar Cardona Rueda, donde desempeña funciones de cobrador de extorsiones, con injerencia en los municipios de San Marcos, La Unión, Caimito y San Benito Abad.

Cortesía Policía Sucre

Y en Bogotá, en la localidad de Suba, fue aprehendido Johan David Sayas Araújo, alias ‘El Sayas’, por extorsión. Se hacía pasar por mujer en plataformas de contenido sexual para obtener información de ciudadanos que buscaban este tipo de contenido en línea y mediante intercambio de chats, fotografías y videos, las víctimas eran amenazadas y extorsionadas, con exigencias económicas para evitar la divulgación de información personal e íntima en redes sociales.

Una de las víctimas realizó una consignación de $800.000 a una cuenta Nequi, siendo esta una de las acciones de extorsión cometidas por el capturado.

Cortesía Policía Sucre

Y en Tolú fueron aprehendidos Víctor Manuel Lozano Berrío, de 25 años, y Luis Fernando Licona Martelo, de 33, por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Se desplazaban de manera sospechosa en una moto Bóxer de placa JTB-97G, e intentaron huir al ser requeridos por la patrulla de vigilancia que al interceptarlo les halló un revólver calibre 38 con 4 cartuchos.