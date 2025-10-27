Debido a las fuertes precipitaciones registradas en los últimos días, en la región norte de Valledupar, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, informó que se mantiene en constante monitoreo de las cuencas altas y bajas de los ríos Guatapurí y Badillo.

En coordinación con las entidades operativas, el equipo de Gestión del Riesgo realiza un seguimiento permanente al comportamiento de los afluentes, especialmente en sectores de los corregimientos como La Vega Arriba, Chemesquemena y Patillal.

Aunque se ha registrado un aumento en el caudal, no existe una creciente, ante lo cual se mantiene el alistamiento preventivo y la vigilancia continua.

Asimismo, la entidad extendió recomendaciones claves para prevenir emergencias: evitar el ingreso a los ríos, no desviar, ni taponar caños o desagües, mantener limpios techos, canales y rejillas, y no arrojar basura, troncos o escombros a los afluentes. En caso de tormentas eléctricas, se recomienda resguardarse en lugares seguros, apagar equipos electrónicos y mantenerse alejados de árboles y estructuras metálicas.

El secretario de Gobierno Municipal, Félix Valera Ibáñez, destacó que “la oficina Municipal de Gestión del Riesgo está realizando un monitoreo constante. Aunque el caudal está más alto de lo normal, no hay alerta de creciente. Seguiremos atentos durante la noche y en las próximas horas, para emitir los reportes correspondientes”.

Finalmente, las autoridades recordaron a la comunidad que ante cualquier eventualidad pueden comunicarse con las líneas de emergencia: Cruz Roja (132), Defensa Civil (144), Bomberos (119) y Policía Nacional (123).

De igual manera, la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, recomendó a la ciudadanía evitar bañarse en el río, y realizar actividades recreativas. No permanecer en riberas ni en zonas bajas propensas a inundación.

Finalmente, invitaron a la comunidad a abastecerse de agua de manera preventiva debido a la posible suspensión del servicio.