El colombiano Richard Ríos volvió a salir al campo este martes vistiendo la camiseta del Benfica en el encuentro frente al Real Madrid de la Liga de Campeones tras un mes fuera del terreno de juego por una luxación en el hombro derecho.

El centrocampista antioqueño entró en el minuto 74 para sustituir a Rafa Silva después de que el pasado 14 de enero sufriera una luxación anterior traumática del hombro derecho durante el partido de las ‘águilas’ contra el Porto de cuartos de la Copa de Portugal, que el club lisboeta perdió quedando desclasificado.

Tras un proceso de recuperación que ha durado más de un mes, Ríos se sumó a sus compañeros ayer, lunes, durante el entrenamiento previo al partido de octavos de final de la ‘Champions’ y, pese a que José Mourinho lo dejó hoy fuera del once titular, ha confiado en él para tratar de remontar en la segunda parte, donde van 1-0.