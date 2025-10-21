La cooperación ciudadana en el municipio de Tolú, zona costera de Sucre, permitió la captura de José Francisco Sotelo Hernández y Luz Marina Perea Berrío, por el delito de porte y tráfico de estupefacientes.

Las detenciones se dieron en el marco de la estrategia contra el tráfico de estupefacientes que lideró la Policía Judicial (Sijin) del municipio de Toluviejo en coordinación con la Fiscalía 23 de esa misma población.

Con información aportada por la ciudadanía y corroborada por investigadores de la Sijin se efectuaron dos diligencias de registro y allanamiento en inmuebles de los barrios La Esperanza y Betania, donde se produjo la captura de José Francisco Sotelo Hernández, de 44 años, y Luz Marina Perea Berrío, de 43.

Además las autoridades se incautaron de 80 bolsitas plásticas pequeñas con un peso de 70.9 gramos de base de coca, 23 cigarrillos con marihuana con un peso de 21.6 gramos, la suma de 288 mil pesos en billetes y monedas de diferentes denominaciones y un celular, elementos avaluados en más de 3 millones de pesos.

Los aprehendidos están a la espera de que un juez de la República les defina su situación judicial.