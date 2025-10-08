Alias Junior, señalado cabecilla militar de la subestructura Erlin Pino Duarte, del Clan del Golfo, y quien figura entre los más buscados del departamento de Bolívar, fue capturado en el municipio de Guaranda, en la región Mojana de Sucre.

La aprehensión la hicieron efectiva unidades de la Policía, Armada y el Ejército Nacional en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen.

En contra de ‘Junior’ está vigente una orden de arresto por los delitos de extorsión, concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

De acuerdo con el reporte del Director de la Policía Nacional, brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán, “el delincuente, que hacía parte del cartel de los más buscados en Bolívar y con un historial criminal de diez años, era el responsable de dinamizar homicidios y cobro de extorsiones a gremio de la producción y a la comunidad en general, en especial el sur de este departamento”.

Durante la operación, alias Junior resultó lesionado y por eso debió ser llevado a un centro médico donde se produjo, de manera oficial, la captura.