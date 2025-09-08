Cerca de 100 millones de pesos, 30 de ellos en efectivo, fueron hurtados de la residencia del concejal de Sincelejo por el partido En Marcha, Jorge Alexánder Centanaro Tobón.

El cabildante confirmó la situación aseverando que esta se habría registrado entre las 6:00 de la tarde y 7:00 de la noche del domingo 7 de septiembre, cuando él y su familia no se encontraban en la casa que se sitúa en el denominado sector de Venecia vieja.

Agregó que desde que llegaron a la casa se percataron del hecho de inseguridad al notar que la puerta de acceso principal estaba forzada y al ingresar evidenciaron un desorden por toda la propiedad, en especial en la habitación de concejal de donde se llevaron el dinero en efectivo, además de joyas, prendas de vestir, perfumes y otros elementos que elevan la cuantía del hurto en los 100 millones de pesos.

El coronel Aymer Fredy Alonso Triana, comandante de la Policía en el departamento de Sucre, sostuvo que tras conocer de la denuncia, las unidades de Policía Judicial (Sijin) hicieron presencia en el lugar de los hechos, al tiempo que aperturaron la noticia criminal.

“Las unidades de investigación criminal en articulación con la Fiscalía General de la Nación, aperturamos la noticia criminal desde ayer cuando tuvimos conocimiento del hecho y comunicación con el señor concejal. Se llevaron un dinero en efectivo, 30 millones de pesos”, dijo el coronel Alonso.

Agregó que también está en curso una investigación para establecer si existe una banda dedicada al hurto con la utilización de herramientas, dado que en el corregimiento de Chochó fue cometido un asalto en la casa de una comunicadora. Ingresaron, según la denuncia, por una de las ventanas.