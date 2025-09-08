En la clínica Pediátrica Simón Bolívar, de Valledupar, murió Antonio María Cera De Ávila, víctima de un accidente de tránsito. El deceso de este hombre oriundo del municipio de El Copey, se registró la noche del pasado domingo.

Leer más: Ciudadanos bloquean la vía Sincelejo-Toluviejo por no tener buenas vías

Según el reporte de las autoridades, el siniestro sucedió en inmediaciones de la urbanización Leandro Díaz, sur de esta capital, el pasado 3 de septiembre cuando la víctima se desplazaba como parrillero en una motocicleta de placas MKO- 65F, la cual fue impacta por una buseta de servicio público adscrita al SIVA.

Le puede interesar: Capturan en Cicuco, Bolívar, a hombre señalado de abuso sexual

Tras el impacto de la buseta, Cera De Ávila sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le causó trauma cráneo encefálico severo.

Los familiares de este hombre quien era maestro de obra relataron que deja un gran vacío, además de ser un buen trabajador y dedicado con sus seres queridos, era el sustento del hogar.

No olvide leer: Un hombre y una mujer murieron tras fuerte accidente de tránsito en el sur del Cesar