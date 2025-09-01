Un expendio fijo de sustancias estupefacientes situado en el barrio España, de la ciudad de Sincelejo, fue desarticulado en las últimas horas por unidades de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

El hallazgo se produjo en desarrollo de una diligencia de registro y allanamiento en la que los uniformados se incautaron de elementos materiales probatorios relacionados con el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, entre ellos 1.645 gramos de marihuana, 2 grameras digitales, una licuadora y una máquina para armar cigarrillos.

Todos estos elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía como evidencia dentro del proceso investigativo que adelantan.

El coronel Aimer Fredy Alonso Triana, comandante de la Policía en Sucre, sostuvo que “este golpe al micrótrfáfico reitera su compromiso en la lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes, afectando de manera directa las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y la convivencia ciudadana en la ciudad de Sincelejo”.