Hasta 100 millones de pesos de recompensa ofrece la alcaldía de Sincelejo por información que permita individualizar y ubicar a los responsables del crimen de un comerciante de frutas que se registró al mediodía de este martes 19 de agosto frente a la plaza de Mercado, en la Avenida La Paz.

La víctima, identificada como Miguel Antonio Barrero, estaba sentada en la entrada a su negocio, hasta donde llegó el asesino a bordo de una motocicleta y le disparó en tres oportunidades.

El alcalde Yahir Acuña Cardales informó que con ocasión al lamentable caso que cobró la vida del ciudadano nativo del departamento de Tolima ya fue aperturada una investigación en la que los videos de cámaras de seguridad serán claves para dar con los responsables.

Pese al hecho de sangre el mandatario sincelejano felicitó a la fuerza pública por la labor que adelanta para mantener a Sincelejo con la cifra histórica de 50 días continuos sin homicidios, “algo que se ha logrado gracias al trabajo articulado entre la Policía Nacional, la Armada Nacional, los grupos Gaula, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la judicatura, la ciudadanía activa y la administración municipal”.

Precisa Acuña Cardales que en materia de seguridad es un reto enorme mantener las cifras en positivo, y recuerda que la mayoría de los sucesos que se han presentado en la ciudad “los hemos esclarecido, y otros están en ese proceso de investigación por parte de la Fiscalía. Después de 50 días sin una sola afectación a la vida, se ha presentado, desafortunadamente, una situación; sin embargo, el trabajo que se está haciendo en materia de seguridad ha arrojado un balance positivo”.