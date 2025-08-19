La administración municipal de Sincelejo, en cabeza del alcalde Yahir Acuña Cardales, selló por el término de 10 días una discoteca en la que durante la noche del domingo 17 de agosto se registraron desmanes que dejaron personas lesionadas, entre ellas dos con arma blanca.

El mandatario de los sincelejanos indicó que el evento que se desarrollaba en dicho establecimiento, de nombre Full Drinks, no tenía el permiso oficial para llevarse a cabo.

“Tengo que hacer la claridad que ese evento no tenía permiso oficial. Una cosa es que un lugar esté autorizado para funcionar como discoteca o restaurante, y otra que esté habilitado para traer artistas sin permisos previos como el PULEP (Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas). Ese evento que se presentó este fin de semana no tenía el permiso oficial de la administración municipal”, precisó Acuña.

Además señaló que por el incumplimiento de esos requisitos, es que al negocio le fue impuesto un comparendo y le ordenaron el cierre por 10 días.

También anunció que las personas que resultaron agredidas van a iniciar acciones legales, “por lo que se inició un proceso de individualización de los agresores y se sancionarán a quienes promovieron estos hechos”, anotó el mandatario a través de un comunicado de prensa.

Los propietarios y/o administradores del establecimiento Full Drinks, en la prolongación de la Avenida Luís Carlos Galán II, no se han pronunciado sobre este hecho que además les causó pérdidas porque quienes se enfrentaron se lanzaban sillas y demás objetos.

