El reconocido periodista y locutor del municipio de San Antonio de Palmito, Mario Ubarnes Ruiz, denunció ante la Fiscalía General de la Nación al exalcalde de esta población y actual concejal de la oposición, Alcides José Pérez Barrios, por haberlo amenazado.

De acuerdo con la denuncia que fue radicada en la unidad de la Fiscalía del municipio de Tolú, por ser la jurisdicción de la justicia, la amenaza del exalcalde contra el periodista ocurrió a la 1:15 de la tarde en la vía San Antonio de Palmito-Varsovia, concretamente en el sector la Y, cuando se percata que a gran velocidad viene una camioneta de color negro y placas con número 168 de propiedad de Alcides José Pérez Barrios que lo va siguiendo a él que va en moto.

“Al darme cuenta que me viene siguiendo bajo la velocidad y prácticamente me frenó la camioneta encima de la moto, yo orillé la moto a unos 20 metros y le dije al señor de la camioneta que esperara que yo me bajara y él se bajó y se metió algo detrás de la espalda presumo que es un arma de fuego y se arregló la camisa, salió para donde yo estaba lanzándome toda clase de improperios al parecer por unas publicaciones en Facebook que yo realicé en respuesta a una persona que me escribió que según él resultó siendo su hijo”, dijo el comunicador.

Agrega el periodista que el exalcalde Pérez Barrios trató de agredirlo físicamente en varias oportunidades con puño y patadas pero él lo evadió “porque era evidentemente que estaba armado y con él andaba un escolta. El sitio era solo. La persona que estaba más cercana era a 100 metros donde queda la estación de gasolina La Y”. Al momento de retirarse el exalcalde, que es además el concejal de la oposición, siendo alcalde uno de sus hijos, le lanzó groserías y palabras racistas al periodista.

Ante esto último el denunciante Mario Ubarnes respondió con palabras del mismo calibre y ante esto el exalcalde se le acercó más, “hizo el gesto de sacar algo de su cintura y me dijo te voy a matar negro $%&#$ y cuando me dijo así alcé la voz porque al parecer la persona que estaba con él y que estaba detrás de la camioneta en un momento le vi que tenía algo en sus manos, al parecer era un celular, yo grité entonces te voy a denunciar en la Fiscalía por lo que me acabas de decir y él se regresó y me repitió en dos oportunidades: ”¡Denúnciame, no te atreves, no te atreves porque te tengo pisado y tu sabes bien lo que le pasa a quien se mete conmigo"”.

El periodista le dejó claro a la Fiscalía que nunca ha tenido problemas con nadie y que si algo le ocurre a él o a su familia el único responsable es el exalcalde y actual concejal de la oposición en San Antonio de Palmito, Alcides José Pérez Barrios, de quien en la región lo conocen como una persona vengativa.