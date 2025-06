Ad portas de llevarse a cabo la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de Corpomojana para elegir al nuevo director, la Veeduría San Jorge, que denunció presuntas irregularidades en el aludido proceso, se vuelve a pronunciar.

En esta oportunidad lo hace para solicitar el cambio de radicación de la denuncia. Esta le fue asignada a la Fiscalía 11 Seccional y ellos estiman que es conveniente llevar el proceso desde el nivel central, es decir, en una Fiscalía Especializada en Bogotá.

La veeduría no solo pide el cambio de radicación, sino que también adiciona conductas punitivas.

El cambio de radicación lo sustentan en que “no hay transparencia, garantías y el poder de influencia que podrían tener los denunciados”, lo que a su juicio podría poner en riesgo toda la investigación que señala a la exdirectora de Corpomojana Liliana Quiroz Aguas, así como al actual director encargado y aspirante al cargo en titularidad Giovannys Medrano Martínez, Glen Daniel Solipá Anaya, Martha Cecilia Jorge Ospino, Manuel de Jesús López Navarro, Fabián Mauricio Caicedo Carrascal, José Aguas Sehuanes, Narciso Valerio Delgado y William Ortega Ortega, de estar incurso en unas conductas punibles.

“A pesar que nuestra denuncia se hizo conjuntamente como carta abierta a la comunidad, los delincuentes aquí denunciados no se han frenado, por el contrario en fecha 30 de mayo de 2025 convocaron para el día 11 de junio de 2025 para la elección del director. Asimismo es lamentable que transcurrido un mes de nuestra denuncia, el fiscal Óscar Contreras Moscoso, no haya proferido ningún acto de inspección como mínimo, a fin de practicar recolección de pruebas en Corpomojana, entre ellas, pedir los expedientes de los consorcios: Forestal 2022 y Ambiental San Jorge”, indica la veeduría en el nuevo documento que no solo le hace llegar a la Fiscalía sino también al Ministerio de Ambiente, a la Gobernación de Sucre y a Corpomojana.

Adiciones

Con relación a las adiciones a la denuncia estas se refieren a los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y privado, y ocultamiento de documento público porque la Fiscalía General de la Nación de Sincelejo solo asignó el de fraude procesal y los demás los dejó fuera.

La denuncia en comento indica que algunos de los antes mencionados, que son aspirantes al cargo de director de Corpomojana, habrían presentado documentos espurios y falsos, que podrían constituirse en situaciones de tipo penal y disciplinario.

Además la Veeduría San Jorge, para soportar aún más sus pretensiones, solicita que “se indague si existen denuncias en contra de los aquí denunciados: a) Verificar que corresponden a hechos de corrupción que se desprenden de sus vínculos con Corpomojana y por qué no han avanzado esos procesos. b) Constatar si a los denunciantes se les ha hecho estudios de riesgo a su seguridad y si tienen esquema de protección, o si han sido amenazados. c) Verificar en la investigación que conllevó a la condena del asesino del veedor TULIO ANTONIO MAURY CHÁVEZ, si existen pesquisas o móviles que involucren como autores intelectuales a los aquí denunciados en especial a LILIANA QUIROZ AGUAS. d) Constatar en los expedientes donde reposan las denuncias presentadas por el veedor TULIO ANTONIO MAURY CHÁVEZ en contra de funcionarios de Corpomojana y en qué estado están, toda vez, que es posible que estén durmiendo el sueño de los justos en los estantes de la Fiscalía, lo que implicaría un mal precedente para los que ejercemos veeduría y denunciamos hechos de corrupción”, reza en el nuevo pedido.