Un momento importante en un nuevo encuentro de la Liga de Gobernantes del Caribe realizado este jueves 15 de mayo en Montería, fue la asistencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, como representante del Gobierno de Gustavo Petro.

Este acompañamiento, que se traduce en un respaldo para la Región Caribe, fue agradecido por el alcalde de Cartagena e impulsor de esta liga, Dumek Turbay Paz.

Le recomendamos: Sincelejo presentó avances en materia de seguridad en cumbre de alcaldes del Caribe

Los dos concertaron posteriormente lo que será la primera reunión de la Liga de Gobernantes del Caribe y el Gobierno nacional, cuya sede se la guerreó y ganó el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales.

“Agradezco al ministro Benedetti, pues el gran anhelo nuestro, luego de 15 meses de gobierno, era que nos tuvieran en cuenta. Usted desde que lo invitamos no dudó un instante en acompañarnos. Eso es muestra de una gran disposición por parte de un líder caribe dentro del gobierno nacional, que quiere hacer la tarea y eso es lo que nosotros queremos: hacer unidos la tarea. Agradecemos su presencia para construir un canal director entre el Caribe y la Nación”, expresó Turbay Paz que a su vez presentó y fue aprobada la propuesta de contar con el Consejo Regional de Proyectos.

Este estamento “servirá para dejar de lado las confrontaciones o el reclamo constante por unos recursos nacionales que no llegan a las regiones. Se trata de ponernos de acuerdo en lo importante, concertar intereses y acabar con las narrativas de que la plata o no llega o que acá se pierde”, explicó Dumek Turbay.

Le sugerimos leer: Las Naciones Unidas lanzan alerta por la situación humanitaria de la Mojana

Ante esto el ministro Benedetti reconoció que “siempre me he sentido en deuda con mi región, nunca me volveré cachaco. La inversión pública históricamente se ha quedado en el centro del país; y siempre se le ha dado la espalda al Caribe desde épocas inmemoriales. Esto ha generado atraso y discriminación perversa contra nuestra región. Acá hay gente inteligente y pujante, por encima de todos los promedios nacionales en diferentes ámbitos”, por lo que destacó que la Liga de Gobernantes del Caribe, impulsada por Dumek Turbay Paz “es un gran paso para que la región retome su importancia territorial e histórica. Y conmigo tienen un caribeño que apoyará a la reivindicación del Caribe”.

Aplaudió la creación del Consejo Regional de Proyectos y prometió que desde ya convocará a Planeación Nacional para crear un pacto entre el Gobierno y el Caribe para darle una distribución mucho mayor de regalías.

Otro agradecimiento

El gobernador de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamento, Erasmo Zuleta Bechara, también agradeció y destacó la presencia del ministro en el evento porque “eso demuestra el carácter político que tiene; que reconoce el esfuerzo y el sacrificio que hacemos los gobernantes.

Esperamos que su presencia nos ayude a ir más allá de los anhelos y propuestas, y que la Liga tenga en verdad un canal abierto, efectivo, eficaz y eficiente con el Gobierno; pues creo que si le va bien a las regiones, le va bien a Colombia. Nosotros como mandatarios no estamos en votos, sino en solucionar los problemas de la gente. La confrontación nos distancia aún más, por eso queremos dialogar y trabajar de la mano”.

La Liga aprovechó para pedirle al ministro Armando Benedetti su apoyo en el Congreso para las leyes que fomenten la autonomía territorial y la inyección de recursos en las regiones; evitando que los gobernantes tengan que ir a Bogotá a gestionar recursos.