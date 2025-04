La ciudad de Sincelejo fue el escenario en el que 32 firmantes de paz, 7 de ellos mujeres, se graduaron en reincorporación política.

Durante 4 meses se formaron en temas como marketing político, veeduría y control social, entre otros, en dos diplomados con la Universidad de Antioquia que fueron posibles gracias a la Escuela de Fortalecimiento en Participación Política y Ciudadana, diseñada especialmente por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Estas clases las recibieron en 10 municipios de 9 departamentos del país, y su objetivo es fortalecer las capacidades democráticas y ciudadanas de las y los firmantes de paz, que ya tiene a sus primeros 214 participantes graduados.

Los diplomados se denominaron: Mecanismos de participación ciudadana, incidencia y control social, y Sistema electoral colombiano, marketing y liderazgo político territorial.

Alejandra Miller, directora general de la ARN, dijo que “la Escuela de formación política impulsada por la Agencia tiene como objetivo trabajar sobre las capacidades para los y las firmantes de la paz alrededor de las competencias que les permitan fortalecer su liderazgo social. Partimos de que los firmantes son sujetos activos y actores de su reincorporación y de las transformaciones que necesita el país. En la ARN seguiremos insistiendo en que la reincorporación política es un elemento central del arraigo y de la democracia”.

Nancy Pérez Ochoa, una de las firmantes de paz del municipio de El Carmen, en Bolívar, resaltó esta formación porque “consolida nuestro liderazgo y podemos continuar empoderando a mujeres de la comunidad y defendiendo sus derechos. Me gusta la política porque es un puente para defender los derechos que tienen los ciudadanos y, en especial, nosotras las mujeres. Estamos llamadas a incidir en las comunidades, que nos tengan en cuenta como mujeres firmantes, ya que nuestros derechos a veces son vulnerados porque los hombres suelen ser la mayoría y nos excluyen”.

Por su parte Dobier Pérez, también firmante de paz perteneciente a la etnia Zenú, de Tuchín (Córdoba), catalogó esta formación “como una experiencia única porque aún no he terminado el bachillerato. Estoy en sexto actualmente. Pero sigo hacia adelante y este diplomado me ha servido para guiar a mi comunidad para que ellos entiendan cómo son los procesos jurídicos para que aquellos alcaldes, gobernadores, concejales no le den mal uso a los recursos que son de mi comunidad”.

Para la ARN este proceso formativo aporta a la consolidación de la paz en Colombia, ya que la educación y el fortalecimiento de capacidades en participación ciudadana, incidencia y control social son fundamentales para garantizar que los firmantes del Acuerdo de Paz ejerzan plenamente sus derechos en los espacios democráticos.

“Es un reconocimiento al compromiso y esfuerzo de quienes, a pesar de las largas jornadas, asumieron el reto de formarse, cumplir tareas y reflexionar desde sus experiencias y saberes. Además de contribuir al liderazgo territorial porque los conocimientos adquiridos permiten que los firmantes del Acuerdo de Paz participen activamente en la vida política y democrática del país y se fortalezca su representación política en los territorios. Así pueden impulsar políticas públicas que respondan a sus necesidades y aspiraciones”, dijo la entidad.