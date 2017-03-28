'La venganza de la comunidad Lgtbi….. se realiza hoy: donde más nos duele… nuestros hijos. No es la mejor manera de buscar la paz'. Este mensaje que se encuentra en el barrio Las Américas y que aparece firmado por la parroquia Cristo Rey, generó el rechazo de la población en cuestión y de diversos sectores sociales de la capital de Sucre.

A nivel regional la corporación Caribe Afirmativo, colectivo encargado de velar por los derechos de la diversidad sexual, anunció medidas legales para castigar la acción que también objetaron.

Wilson Castañeda, director de la corporación, afirmó que jurídicamente han tomado la decisión de entablar una demanda penal invocando la ley 1421 de Antidiscriminación, denunciando puntualmente que este tipo de grafitis públicos está incitando a la discriminación.

'Pediremos a la Fiscalía que investigue penalmente a la persona jurídica de la Diócesis de Sincelejo y en su debido caso al párroco de dicha parroquia por permitir estos avisos en espacios públicos', dijo.

Entre tanto, movimientos sociales de la ciudad, como la página de Facebook Sincelejo Noticias también rechazaron este tipo de acciones, que a su juicio atenta contra la comunidad.

'Manifestamos nuestro desacuerdo con el mural firmado por la iglesia Cristo Rey del barrio Las Américas de Sincelejo, porque atenta contra la comunidad Lgtbi. Esto es un acto de homofobia, discriminación, rechazo, motivador de odio y violencia. La iglesia está para unir no para construir murallas', expresaron en la red social.

Castañeda recordó episodios en los que supuestamente se han visto vulnerados los derechos de la diversidad sexual, por lo que afirmó tajantemente que lo ocurrido en Sincelejo se suma a este tipo de suceso que hoy cuestionan.

'En la región, a raíz de lo que se hizo el año pasado contra los manuales de convivencia, se pudo evidenciar, tanto en Sincelejo como en Montería, Barranquilla y Cartagena; varias pancartas con mensajes abiertamente de odios hacia personas Lgbti invocando valores religiosos. Tuvo una segunda resonancia el día del plebiscito por la paz cuando varias iglesias cristianas promovieron en Barranquilla letreros públicos donde invitaban a no votar por la paz porque inducia a la ideología de género que era reconocer derechos hacia personas de la comunidad', rememoró.

Fue enfático en decir que la posición de Caribe Afirmativo es primero llamar la atención de las autoridades a partir del fenómeno de la marcha de julio del año pasado, hasta esto que acaba de ocurrir en Sincelejo, donde a su criterio 'aparece sistemáticamente la expresión de violencia o de odio hacia personas Lgbt validada en discursos religiosos'.

El sacerdote Gerónimo Córdoba Córdoba, párroco de la iglesia Cristo Rey, afirmó que dicha parroquia no tiene nada que ver con el mural, según él, está hecho desde hace más de un año cuando varias personas de la comunidad lo elaboraron.

'Eso lo hicieron las familias hace año y medio cuando la ministra Gina Parody quiso introducir las normas de convivencia en los colegios. Los padres de familia de la parroquia se organizaron y reaccionaron con manifestaciones. Eso fue una reacción de la comunidad exigiendo respeto para sus hijos. Ellos se identificaron como de la parroquia en una batalla ética y no discriminaron a nadie. Tendrán que demandar a toda la comunidad, ellos sí hicieron sus manifestaciones con pancartas y todo', dijo Córdoba.

Por su parte Adalberto Sierra, vicario general de la Diócesis de Sincelejo expresó que a raíz de ese mural se han suscitado comentarios de rechazo y de disgusto. 'Ese no es el procedimiento usual de la Iglesia para hacer sus pronunciamientos y declaraciones y tampoco ese es el pensamiento oficial de la iglesia sino del autor del mural', puntualizó Sierra.