La embajadora de Suecia en Colombia, Marie Andersson de Frutos, llamó la atención sobre la situación de inseguridad y falta de garantías para los defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras en Colombia.

Si bien esto no afecta la ayuda de su país a Colombia, la Red de Embajadores que habita en Bogotá viene presionando para que la Fiscalía General de la Nación investigue qué está pasando con estas personas, y se esclarezcan algunos hechos que enlutan a muchas familias.

'Han sido muchos los abusos y hostigamientos contra los líderes que han trabajado por la restitución de tierras, todo el mundo está mirando con preocupación', dijo Andersson.

Le envió un mensaje a los defensores de derechos humanos, que no están solos que la Red de Embajadores está trabajando para que esta situación no se siga presentando no solo en Colombia, sino en otros países.

Cuatro embalses

Andersson estuvo en el departamento de Sucre inspeccionando un proyecto de fortalecimiento de la sostenibilidad de procesos de restitución de tierras y las estrategias de redes locales de integración productiva en Cambimba, zona rural del municipio de Morroa.

Actualmente, se construyen cuatro embalses con capacidad para 120 mil metros cúbicos de agua, para uso agropecuario y doméstico; sistemas de riego, dos salas de ordeño de ganado: una comunitaria y otra individual, y un proyecto apícola.

Suecia seguirá apoyando durante 5 años más la consolidación de la paz en Colombia y destacó el manejo que se le ha dado a la financiación que han ofrecido en el tema de restitución de tierras.

'Nosotros invertimos más de 20 millones de dólares por año en Colombia y en los próximos 5 años invertiremos un billón de coronas suecas, es bastante dinero que aportaremos porque estamos muy interesados en que se puede consolidar esta paz y que Colombia pueda tomar pasos en paz', enfatizó Andersson.