La alopecia areata (AA) es una enfermedad autoinmune que puede afectar a personas de cualquier edad, género y grupo étnico. Se produce cuando el sistema inmunológico, por error, ataca los folículos pilosos, provocando la caída repentina del pelo en parches redondos u ovalados conocidos como “monedas” o “aros”, que pueden aparecer en el cuero cabelludo, cejas, pestañas o barba. A menudo se confunde con la alopecia androgénica —la calvicie común que avanza con los años—, pero no es lo mismo.

Según estudios epidemiológicos internacionales, la alopecia areata, de la cual se conmemora su día mundial este martes, afecta actualmente entre el 0,1 % y el 0,2 % de la población mundial, y el riesgo de desarrollarla en algún momento de la vida se estima en alrededor del 2 %.

En aproximadamente un 20 % de los casos, la enfermedad evoluciona hacia formas más extensas o crónicas, como la alopecia totalis o universalis. Diversas investigaciones también han documentado que entre el 30 % y el 50 % de los pacientes experimentan síntomas de ansiedad o depresión vinculados al impacto emocional y social de la pérdida de pelo.

A pesar de estas cifras y de su impacto en la calidad de vida, en Colombia la alopecia areata sigue siendo tratada, en la mayoría de los casos, como un problema estético. Esta percepción errónea retrasa el acceso a un diagnóstico oportuno y a tratamientos efectivos, lo que afecta directamente la salud física y emocional de quienes la padecen.

“La alopecia areata no solo provoca la pérdida de pelo; también impacta profundamente el bienestar psicosocial. Ansiedad, aislamiento y cuadros de depresión son frecuentes en quienes la padecen. El estigma, la burla y la discriminación agravan este impacto, especialmente en niños y adolescentes, quienes muchas veces se ven obligados a ocultar su diagnóstico”, afirma Mauricio Torres Pradilla, Dermatólogo pediatra.

Con el propósito de cambiar esta realidad, el Grupo Colombiano de Tricología y la Asociación Colombiana de Dermatología Pediátrica lanzan la campaña “Alopecia areata: nada que esconder, todo por vivir”, que busca reconocer la AA como una enfermedad real y compleja, que requiere un tratamiento integral y especializado para que los pacientes recuperen su confianza y bienestar.

Antonia, una paciente de 16 años, cuenta que su alopecia areata comenzó a los 7 y expresa que “En la adolescencia todos se preocupan por tener el pelo perfecto, cambiar de corte o de color. Yo tuve que aprender a vivir sin él. Durante años fue una montaña rusa: me crecía, se me caía, volvía a crecer y otra vez desaparecía. Hace un año y medio ya no lo pude esconder más y decidí raparme”.

Para muchos pacientes, la alopecia areata no es solo la pérdida del pelo: es la pérdida de momentos y experiencias que parecen normales para los demás. Para una adolescente, el pelo es parte de su identidad; imagínese no tenerlo. Para un niño, puede convertirse en el motivo de burlas crueles en el colegio. Para un adulto, es la incomodidad de sentirse observado en una fiesta o en la oficina, con miradas que juzgan o preguntas invasivas como: “¿por qué no usas peluca o pañoleta?”. Situaciones como estas llevan a muchos a aislarse, a dejar de compartir con otros, no por falta de ganas, sino por miedo a ser señalados.

Aunque durante mucho tiempo se ha considerado un problema estético, la alopecia areata tiene un impacto físico, psicológico y social que exige un enfoque integral. Esto implica un diagnóstico preciso y un tratamiento a cargo de dermatólogos.

La campaña hace un llamado a médicos generales, autoridades de salud y medios de comunicación para reconocerla como una enfermedad autoinmune con consecuencias profundas, y a los pacientes para que busquen atención profesional especializada.

También busca sensibilizar a peluqueros y estilistas: cuando detecten esas “monedas” en el cuero cabelludo de sus clientes, deben orientarles a consultar con un especialista y no recomendar remedios caseros que retrasen el tratamiento adecuado.