ener piel sensible no significa renunciar a una rutina de cuidado. Con fórmulas hipoalergénicas, libres de alcohol, clínicamente probadas en piel sensible y enriquecidas con activos calmantes como las ceramidas y la centella asiática, puedes reconfortarla desde el primer paso y devolverle el equilibrio que necesita.

Enrojecimiento, picazón, ardor, descamación… si tu piel parece reaccionar con facilidad, puede que estés frente a una piel sensibilizada: una condición provocada (o agravada) por factores externos, hábitos erróneos o el uso de productos inadecuados.

La buena noticia es que el poder de cambiar el futuro de tu piel está en tus manos. Y empieza por identificar, y corregir, los errores más comunes que afectan su equilibrio natural. Suzzane Piqueras, Directora Corporativa de Tratamiento y Protección Solar de Yanbal, comparte cinco recomendaciones esenciales.

1. Elegir productos inadecuados para piel sensible

Error común: No revisar si la fórmula ha sido probada en pieles sensibles.

Por qué evitarlo: La piel con sensibilidad necesita productos especialmente diseñados para ella, con pruebas dermatológicas que lo respalden.

La solución: Prefiere fórmulas hipoalergénicas, sin alcohol, clínicamente probadas en piel sensible y enriquecidas con activos calmantes.

2. Sobreexfoliar o usar activos muy agresivos

Error común: Exfoliar en exceso con productos abrasivos, ya sean físicos o químicos.

Por qué evitarlo: Puede alterar el pH, dañar la barrera cutánea y dejar la piel vulnerable.

La solución: Opta por limpiadores suaves que retiren impurezas sin generar fricción ni espuma excesiva.

3. No hidratar adecuadamente

Error común: Pensar que la hidratación solo es necesaria en pieles secas.

Por qué evitarlo: Toda piel necesita hidratación diaria para mantener la barrera protectora y el equilibrio del microbioma.

La solución: Usa texturas ligeras pero efectivas, mañana y noche, para reforzar y proteger la piel.

4. Cambiar constantemente de productos

Error común: Probar múltiples cosméticos en poco tiempo o seguir tendencias sin considerar tu tipo de piel.

Por qué evitarlo: La piel requiere constancia para adaptarse y responder positivamente.

La solución: Establece una rutina estable con productos de alta tolerancia dermatológica.

5. Olvidar activos calmantes y fortalecedores

Error común: No incluir ingredientes que atiendan las necesidades de la piel sensible

Por qué evitarlo: Los activos correctos marcan la diferencia entre una piel vulnerable y una equilibrada.

La solución: Busca fórmulas con ceramidas (fortalecen la barrera natural) y centella asiática (reduce enrojecimiento y calma).

