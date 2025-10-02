La forma en que los colombianos consumen entretenimiento en el hogar ha cambiado radicalmente en los últimos años. El auge de las plataformas de streaming ha impulsado la necesidad de televisores inteligentes que permitan acceder, de manera sencilla, a series, películas, música y aplicaciones.

Sin embargo, no todos los hogares cuentan con pantallas de última generación. Es ahí donde entra en juego Roku, una tecnología que ha encontrado en Colombia un mercado en crecimiento. La marca llegó al país en 2017 y desde entonces ha venido presentado una serie de avances para el beneficio de los usuarios.

Con solo usar unos dispositivos prácticos que se conectan al televisor a través del puerto HDMI, hacen que cualquier pantalla tradicional se transforme en un smart TV. Esto significa que, sin necesidad de comprar un nuevo televisor, los usuarios pueden acceder a aplicaciones como Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max, YouTube, Apple TV y Spotify, entre muchas otras.

Cortesía Roku. El Roku Streaming Stick es portátil.

Uno de los principales atractivos de la plataforma es su interfaz amigable y fácil de usar, pensada para todo tipo de público. A diferencia de otros dispositivos, Roku organiza los canales y aplicaciones de manera clara, evitando complicaciones técnicas.

Además, la compañía cuenta con un sistema de búsqueda universal que permite encontrar contenidos disponibles en varias plataformas de streaming sin necesidad de abrir cada aplicación por separado. Además, de tener un apartado llamado “No te lo pierdas” que es un bloque de recomendados basados en lo que está funcionando dentro de la plataforma.

“Para una experiencia más personalizada puedes registrarte a Roku con tu correo electrónico, esto nos permite dar una mejor experiencia y protege al usuario, además de poder aprovechar las tendencias de contenido”, dice Alejandro Sobrino, senior product manager para Latinoamérica de Roku.

Cortesía Roku. Alejandro Sobrino, senior product manager para Latinoamérica de Roku.

La versatilidad también es clave

Roku no solo da acceso a las aplicaciones de streaming más populares, sino que permite instalar canales gratuitos con contenidos de noticias, entretenimiento y deportes. Esto amplía las posibilidades de democratizar el acceso a diferentes tipos de programación.

“El usuario colombiano puede estar seguro que siempre que consuma contenidos dentro de Roku, pues lo va a hacer de manera segura y legal. Lo puede hacer adquiriendo una suscripción o de manera gratuita soportado en anuncios”, comentó Sobrino.

En un contexto donde el consumo de contenidos en línea sigue en aumento, la tecnología de Roku se convierte en una opción ideal para quienes desean aprovechar al máximo su televisor, sin importar el año de fabricación. Con una instalación sencilla, precios accesibles y un ecosistema en constante expansión.

Cortesía Roku. Roku Streaming Stick.

Diferentes dispositivos

Roku Streaming Stick: este dispositivo encaja en la parte trasera del televisor y al mismo tiempo se alimenta de energía del electrodoméstico. Con su diseño no bloquea los puertos HDMI vecinos, por lo que es posible cambiar de streaming a juegos con facilidad y ofrece una calidad de imagen en HD y cuenta con un control remoto que se puede operar por voz.

Roku Streaming Stick Plus: este equipo está diseñado para televisores que cuente con imagen en 4K además de ofrecer una nitidez y colores vivos HDR; el control remoto de búsqueda también es por voz.

Con el diseño portátil, es posible llevar los dispositivos a cualquier lugar. Ya sea a un viaje por trabajo, de vacaciones o visitando amigos, para poder seguir viendo series, películas y más.

Estos nuevos dispositivos están disponibles en las principales tiendas online, de autoservicio y departamentales a un precio sugerido de $189.990 para el Roku Streaming Stick y $239.990 para el Roku Streaming Stick Plus.