30.000 ediciones cargadas de historia, pasión y periodismo

Dejar plasmadas las noticias que luego se convertirían en función de estudio por parte de la historia fue una de las labores invaluables que destacó el historiador Franciso Eversley, quien por primera vez leyó un ejemplar del periódico en 1989, un año marcado por el asesinato del liberal Luis Carlos Galán.

“Un tío traía en la mano el periódico con el cubrimiento de aquella noticia y también los artículos que hacían con las capitales del Caribe, las inauguraciones de obras. También el valor cultural de estar tan conectado con nuestras raíces, con nuestras realidades sociales que nos muestran, además, lo que vivimos en nuestras cotidianidades”.

En el marco de este acontecimiento ya había circulado la edición 15 mil, la cual data del domingo 18 de abril de 1982, en la que la noticia principal resaltaba la feria artesanal que se llevaba a cabo en predios aledaños del Romelio Martínez con la participación de más de 400 artesanos.

Ese año, el periodista Wilder Molina Colina laboraba para esta casa editorial en la sección deportiva, que a lo largo de los años ha plasmado en sus páginas los hechos que ocurren alrededor del equipo de la ciudad: Junior, capturando los momentos épicos y las decepciones con la misma intensidad y dedicación que los propios aficionados.

De las 50 páginas que componían la edición dominical ese 18 de abril, la 16A obligaba a Junior a “romper el ayuno de gol” esa tarde ante el Atlético Quindío en el estadio Romelio Martínez, un triunfo que significaría abandonar el último lugar en la tabla de posiciones.

“Recuerdo tanto esa tarde. Junior estaba en una época en la que no hacía goles y decidí titular de esa manera, pero sin duda mi nota más satisfactoria fue cuando la sección deportiva la lideraba Juan Gossaín y Fabio Poveada. Me enviaron a Caujaral a realizar un trabajo a un ball boy, un señor recogedor de bolas de tenis y gustó tanto que me dedicaron la portada con mi historia, fue algo muy bonito”.