No se aguantaron. La espontaneidad y franqueza del barranquillero y el caribeño en general, salen a flote en cualquier parte del mundo. En Ibagué no fue la excepción.

El día después de la conquista del undécimo título de Junior, tras vencer 1-0 al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, varios seguidores del equipo, ya la con la rojiblanca puesta, se encontraron con Néstor Lorenzo en el restaurante del Hotel Sonesta.

Ahí, después de desayunar y compartir con su hijo y con Carlos Valdés, el exdefensa central que ahora es comentarista de Espn, Lorenzo fue abordado por algunos fanáticos rojiblancos que querían una foto con él. El argentino aceptó con mucha amabilidad y paciencia.

Posó y sonrió ante las cámaras y tras algunos comentarios que dejaban los junioristas al asegurar la foto. “Profe, llame a Enamorado”, le dijo uno de los primeros ‘Tiburones’ que lo saludaron y le solicitaron una imagen.

Jeisson Gutierrez/El Heraldo El técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, posa para una foto con uno de los seguidores de Junior.

No fue el único que dejó el recadito que le está exigiendo todo el mundo Junior. “Hay que convocar a Enamorado”, le alcanzó a decir una muchacha a la distancia.

Antes de que terminara de salir del restaurante, otro de los felices torcedores de la escuadra rojiblanca, Lorenzo, dijo con tono jocoso: “Lorenzo, ponte pilas y llama a Enamorado”.

El timonel pareció no haber escuchado la particular sugerencia del fanático del campeón, pero sí quienes estaban en las mesas cercanas, que soltaron una sonrisa.

Lorenzo estuvo viendo la final del fútbol colombiano, que coronó campeón al Junior con Enamorado como MVP del primer y segundo juego.

El extremo atlanticense, autor de tres goles en la serie final, fue tan escandalosamente la figura, que los parciales de otros equipos y la misma prensa nacional ya se han unido al clamor de la hinchada de Junior.