La música también puede ser un acto de acompañamiento. Así nace la más reciente canción de Pao y Sebas, dos jóvenes músicos colombianos con una sólida trayectoria artística, quienes presentan una salsa inspirada en una historia real de amor, resistencia y esperanza: la de una pareja que ha permanecido unida durante más de diez años mientras la esposa enfrenta una prolongada lucha contra el cáncer.

Lejos de los lugares comunes, la canción aborda el tema desde la intimidad, poniendo en primer plano el amor que cuida, que espera y que decide quedarse incluso en los momentos más inciertos. Escrita por Paola Beltrán, la letra convierte una experiencia profundamente humana en un relato sensible que dialoga con la tradición de la salsa romántica, pero con una mirada contemporánea y honesta.

“Queríamos contar una historia verdadera, de esas que casi no se dicen, pero que viven en muchas casas. Esta canción es para quienes aman sin garantías, pero con convicción”, comparten Pao y Sebas sobre el origen del tema.

La producción musical estuvo a cargo de Sebastian Black, con la co-producción del trompetista Karol Escobar, y la mezcla y masterización de Alejandro Rivera, logrando un sonido cálido, orgánico y emocionalmente cercano. El proyecto se desarrolló en colaboración con el equipo colombiano de Vitta Producciones, destacando el valor del trabajo colectivo y del talento local.

El videoclip, estrenado junto con la canción el martes 16 de diciembre en YouTube, acompaña la narrativa con una puesta en escena sobria y profundamente humana. Bajo la dirección de David Delgado, el video traduce la historia en imágenes íntimas donde los gestos, las miradas y los silencios refuerzan el mensaje de la canción. Paola Beltrán y Sebastian Black participan también como actores, acompañados por Teresa Roldán y William Vásquez.

Más que un sencillo, este lanzamiento es una invitación a mirar de frente la fragilidad humana y a reconocer el amor que permanece incluso en los momentos más difíciles. Una salsa que no solo se baila, sino que también se escucha con el corazón.