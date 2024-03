Resiliencia y transformación: el relato de una mujer migrante en Colombia

“Al principio fue duro por la cuestión del clima, aquí es más caluroso que allá en Portuguesa, donde hay muchos árboles, yo sentía que tenía unas ganas de regresarme, pero a la vez pensaba en la situación y decía: ‘ya estamos acá y hay que seguir’”, relató la mujer que actualmente tiene 32 años.

Debido al hacinamiento, la pareja tomó la decisión de mudarse a una habitación más económica, ubicada en el barrio Las Ferias, en el municipio de Soledad. La situación no fue para sencilla, pues en ese pequeño cuarto solo pudo acomodar una colchoneta y elementos de uso diario, pero además, debía compartir un baño con las otras nueve familias que habitaban en el inquilinato.

“No teníamos un abanico, por eso me salió bastante sarpullido en todo el cuerpo, yo me rascaba la espalda con la pared, dormíamos en una colchoneta y cocinábamos en una estufa eléctrica y a veces no teníamos para la comida, solamente arroz con grano porque era lo único para lo que nos alcanzaba, porque mi esposo no había encontrado un empleo, ya que solo vendía aguas saborizadas en los semáforos”, relató.