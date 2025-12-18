El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este miércoles a los militares de Colombia a una “unión perfecta” con su país a favor de la soberanía de estas naciones vecinas, en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, rechazado tanto por Caracas como por Bogotá.

Trump anunció el martes que ha declarado a todo el Gobierno de Nicolás Maduro como una organización terrorista y que ha ordenado bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por Estados Unidos.

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica. Esta solo crecerá“, advirtió el mandatario.

Este bloqueo representa una escalada en la presión de Trump sobre el sector petrolero de Venezuela, país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo y altamente dependiente de esta industria, tras haber incautado la semana pasada un petrolero que salía de la nación sudamericana.

Estados Unidos mantiene además un operativo sin precedentes en aguas del Caribe, donde ha destruido una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas de droga, y amenaza con comenzar “pronto” ataques dentro de territorio venezolano contra el narcotráfico.

El Gobierno de Maduro, que niega tener vínculos con el narcotráfico, ha instado a sus ciudadanos a unirse a milicias ciudadanas para defender el país y ha condenado las recientes acciones de Washington contra el petróleo venezolano, calificándolas de “robo”.

A pesar de la tensión entre Washington y Caracas, la empresa estadounidense Chevron opera en Venezuela asociada con Pdvsa gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano.