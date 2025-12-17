La Región Caribe tiene una nueva fiesta convertida en patrimonio. La plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate la declaratoria del Festival del Caimán Cienaguero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Lea aquí: Los hijos de Rob Reiner expresan su “dolor inimaginable” por el asesinato de sus padres

La iniciativa, impulsada por la representante oriunda del municipio de Ciénaga, Magdalena, Ingrid Aguirre Juvinao, contó con los votos suficientes para convertirse en ley, en beneficio de un pueblo que ha preservado su identidad con orgullo.

“Hoy Colombia aplaude el reconocimiento de que nuestras tradiciones son el fundamento de la Nación. Proteger nuestra cultura es salvaguardar el alma misma del país; el patrimonio no debe ser solo recordado, sino honrado, cuidado y promovido con fervor”, expresó Aguirre Juvinao tras conocerse la aprobación del proyecto de ley.

La representante reconoció el apoyo de los parlamentarios de las diferentes bancadas, así como del Ministerio de Comercio, en este proyecto de ley que reconoce, exalta y declara como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación las manifestaciones culturales del Festival Nacional del Caimán Cienaguero, del municipio de Ciénaga, en el departamento del Magdalena, por su impacto social, histórico y cultural.

Un integrante de la comparsa hace la representación del caimán cienaguero, leyenda del Festival.

En ese orden, se autoriza al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, al departamento del Magdalena y a la Alcaldía de Ciénaga a destinar recursos para la salvaguardia, protección, sostenibilidad y divulgación del Festival Nacional del Caimán Cienaguero. Asimismo, se declaran bienes de interés cultural los elementos que hacen parte de esta festividad.

Le puede interesar: Beéle y Elvis Crespo se unen en tema navideño con homenaje a ‘El Show de las Estrellas’

El articulado establece la creación de un plan especial de salvaguardia y promoción turística del Festival Nacional del Caimán Cienaguero y del departamento del Magdalena. Además, se autoriza al Gobierno nacional la emisión de estampillas postales conmemorativas por la declaratoria, exaltación y reconocimiento del festival como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.