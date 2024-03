“Ángelo se me fue así, de repente, él estaba bien”: Luly Bossa

“Hola, estoy aquí en Capillas de la Fe, en la velación de mi niño, yo no he tenido casi tiempo de mirar sus comentarios, pero quisiera meterme por la cámara, agarrarlos y darles un abrazo y decirles gracias. Han estado para Ángelo, yo no sabía que lo amaban tanto, que lo amaban tanto, no sabía que nuestra historia les afectara tanto sus vidas, los inspirara tanto. Esto ha sido algo que sobrepasó todas nuestras expectativas y creo que esto lo está haciendo Ángelo”, manifestó la actriz notablemente afectada por la partida del joven de 19 años que padecía Distrofia Muscular de Duchenne (DMD).

Y es que la lucha que se dio Luly contra las EPS para que le entregaran los medicamentos para su tratamiento, resultó ejemplar. Es por ello que muchos colombianos al enterarse que la actriz no contaba con los recursos para darle cristiana sepultura de inmediato comenzaron a realizar donaciones a través de las cuentas bancarias de Luly.

La actriz que debutó a los 23 años en la pantalla nacional al protagonizar la serie televisiva Navarro, dirigida por Carlos Duplat, también reveló cómo fue la muerte de su amado hijo.

“Se me fue así de repente, estaba bien, y le dijo a la enfermera ya vengo, y se atragantó con una flema y se fue”.

Prometió además programar un en vivo por TikTok en el que interactuara con sus fans.