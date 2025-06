Hay preocupación por la crisis financiera y administrativa que atraviesa la empresa Air-e. Durante el Congreso 27 de Andesco, que se lleva a cabo en Cartagena, desde distintos sectores se han reiterado las alertas por la falta de recursos que podría afectar la prestación de servicios en la región Caribe.

En su intervención, el procurador Gregorio Eljach hizo un llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que adopte los mecanismos que permita garantizar la estabilidad financiera de la compañía.

“Si la Superintendencia no tiene los suficientes recursos para garantizar la estabilidad de la empresa, habrá que buscar otra solución para financiar; en el caso de que el Estado no pueda manejar los servicios públicos, porque a veces los gobernantes no tienen ni idea, en ese momento entran los privados, ya que el Estado no tiene capacidad gerencial como la constitución lo ordena”, expuso.

Mencionó, además, que la intervención de una empresa de servicios públicos debe ser una “decisión extrema” y no la regla general. “Debe tener objetivo: la recuperación cuanto antes de la capacidad de funcionamiento de la empresa o entidad intervenida. No puede suceder que las intervenciones lleven a la liquidación de las empresas porque esa es la mayor contradicción con lo que ordena la Constitución”.

En la misma línea, el contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió que “es necesario el seguimiento a la deuda causada en el primer trimestre del año, que según tenemos conocimiento estaría en trámite para pago, aunque al parecer hoy sin presupuesto disponible para tal efecto”.

Proponen un Conpes

El director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), Antonio Jiménez se refirió al perjuicio que hay para los usuarios por la falta de recursos para estabilizar la empresa Air-e.

“Nos preocupan las cifras del Fondo Empresarial de la Superservicios porque están sin fondo, y se supone que cuando se hizo la intervención fue por medio de un estudio supremamente sólido y hasta incluyó dinero del Ministerio de Hacienda para el proceso. Intervenir para desmejorar no sirve, como se dice, estamos peor que antes”, comentó.

Puso de presente que: “hemos propuesto un Conpes para Air-e porque sin playa en el fondo es muy difícil garantizar la operación y el pago de energía a los demás agentes”.

Visión de los gremios

José Camilo Manzur, presidente de Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), mencionó que se hizo un llamado al Gobierno nacional para que aporte los recursos necesarios para darle solidez a la empresa Air-e.

“El Gobierno debe aportar los recursos que sean necesarios para que la empresa pueda salir adelante. Nosotros hemos dicho que cuando hay un enfermo y cuando el Estado interviene a un enfermo o a una empresa, debe ser para rescatarla. Lo importante es sacarla adelante, curarla, y que el enfermo no se convierta en una pandemia”, dijo.

Mientras que Camilo Sánchez, presidente de Andesco, fue enfático en que: “ya tenemos 400 mil desfases por mes y energía en lo que va corrido del año, eso es muy peligroso porque las empresas requieren capital para trabajar; al ministro Palma lo necesitamos en este momento con más discursos ejecutorios porque lleva 9 meses con Air-e y no ha sido capaz de hacer lo prometido”.